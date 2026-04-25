Mây dông phát triển mạnh, TPHCM và Nam Bộ đón mưa giải nhiệt

Chiều 25/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh cho thấy, mây dông đang phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại một số khu vực.

Tại tỉnh Tây Ninh, mưa dông ghi nhận ở khu vực xã Tân Tập.

Tại TPHCM, mây dông xuất hiện trên diện rộng ở nhiều địa bàn như Bình Khánh, Hưng Long, Bình Chánh, Bình Hưng, Nhà Bè, cùng các phường: Phú Định, Bình Đông, Tân Mỹ, An Lạc, Tân Hưng, Bình Phú, Bình Tiên, Chánh Hưng, Tân Thuận, Bình Thới, Diên Hồng, Chợ Quán, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, An Khánh, Cát Lái, Bến Thành, Bình Trưng.

Vùng mây dông đang phát triển tại khu vực TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại Đồng Nai, mưa dông xuất hiện ở các khu vực Đại Phước, Phước An, Nhơn Trạch, Long Thành.

Trong 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực trên, sau đó có xu hướng mở rộng sang vùng lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 2-20mm, có nơi trên 20mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật cấp 5-8 (8-21m/s). Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp.