TPHCM và Nam Bộ sắp đón đợt mưa dông diện rộng

Ngày 24/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đang bị nén và dịch dần xuống phía Nam do tác động của áp cao lục địa tăng cường. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây, chi phối thời tiết khu vực.

Dưới tác động của hình thế này, TPHCM và các tỉnh Nam Bộ hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Độ ẩm giảm vào buổi trưa và đầu giờ chiều khiến thời tiết oi bức, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.

Về chiều tối, mây dông phát triển cục bộ, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác tại một số khu vực. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Thời tiết có sự phân hóa rõ rệt giữa nắng nóng vào ban ngày và mưa dông chuyển mùa vào chiều tối.

TPHCM và Nam Bộ sắp đón đợt mưa dông trên diện rộng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong 3-10 ngày tới, hình thế thời tiết tiếp tục có nhiều biến động. Rãnh áp thấp được dự báo hình thành trở lại với trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc, sau đó bị nén và đẩy dần xuống phía Nam. Cùng với đó, áp cao cận nhiệt đới duy trì hoạt động mạnh, với trục đi qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ, trước khi suy yếu nhẹ vào khoảng ngày 27-28/4.

Đáng chú ý, từ khoảng ngày 27/4, nhiễu động trên cao có xu hướng hoạt động mạnh hơn, làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa dông trên diện rộng.

Do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết trên, những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng vào ban ngày, nhất là vào trưa và chiều. Nền nhiệt cao kéo dài không chỉ làm tăng nguy cơ cháy nổ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là các bệnh liên quan đến tim mạch, hô hấp.

Về chiều tối và tối, mưa dông có xu hướng gia tăng. Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và ảnh hưởng đến hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng.