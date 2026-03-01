Ảnh hưởng không khí lạnh, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ rạng sáng 21/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông do tác động của đợt không khí lạnh tăng cường yếu, nền nhiệt giảm nhẹ 1-2 độ C.

Đợt không khí lạnh này ảnh hưởng yếu, có xu hướng lệch Đông nên ít ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Đông Bắc Bộ có rét về đêm và sáng, nhiệt độ giảm 1-2 độ C, dao động ở mức 21-22 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm đảm bảo an toàn.

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Miền Bắc nhiều nơi có mưa rào (Ảnh: Hữu Nghị).

Dự báo thời tiết ngày 21/3, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía nam có nơi trên 29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.