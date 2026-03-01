Miền Bắc sáng sớm trời lạnh, miền Nam nhiều nơi nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết những ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh, trưa chiều trời nắng. Khoảng ngày 20-21/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng ngày 19-20/3, khu vực Đông Nam Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Bắc Bộ ngày trời nắng, ít mưa (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 17/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, riêng miền Đông 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.