Yêu cầu sớm khắc phục vụ bùn đất từ dự án cao tốc tràn vào nhà dân

Ngày 23/10, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Xây dựng, chủ đầu tư dự án cùng các địa phương đôn đốc các đơn vị sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở mái taluy dương trong quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam, hoàn thành trước ngày 25/10.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư dự án phối hợp UBND các phường, xã khẩn trương thực hiện sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do phục vụ thi công các dự án thành phần.

Đất đá từ dự án cao tốc tràn vào nhà dân sau mưa lớn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu phải giải quyết dứt điểm các trường hợp người dân có nhà cửa hư hỏng, bị ảnh hưởng do quá trình thi công dự án cao tốc.

Sau sự cố, đơn vị thi công đã triển khai đào thêm 2 mương dẫn nước xuống suối và dùng bạt che phủ phần taluy không để xảy ra tình trạng sạt trượt đất đá tràn vào nhà dân.

Về lâu dài, chủ đầu tư dự kiến sẽ cho thi công hệ thống tường chắn rọ đá dài 120m, cao 2m nhằm ngăn chặn nguy cơ sạt trượt, đảm bảo cho toàn tuyến trong mùa mưa lũ.

Đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục sự cố (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, mưa lớn kéo dài trong các ngày 15-16/10 tại xã Tuy An Bắc, một số mái taluy dương thuộc dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam) bị sạt lở, đất tràn vào nhà 4 hộ dân. Sự việc diễn ra khiến người dân phải dắt con trẻ bỏ chạy ra khỏi nhà ngay trong đêm để đảm bảo an toàn.

Đất đá bị sạt lở còn làm một số tuyến đường bị bồi lấp, gây khó khăn trong lưu thông cho người dân.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dự kiến hoàn thành vào tháng 12 (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc khi tình trạng đất đá từ dự án cao tốc tràn vào nhà đã diễn ra nhiều lần, dù đã có nhiều kiến nghị nhưng vẫn chưa được khắc phục triệt để.