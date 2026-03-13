Yêu cầu đảm bảo xăng dầu cho các dự án phục vụ APEC tại Phú Quốc

Tại Phú Quốc (An Giang), tình trạng thiếu dầu diesel đang gây ra những khó khăn nhất định cho các nhà thầu thi công công trình, hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Trước thực trạng này, ngày 13/3, Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng về việc triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Trung tâm tổ chức hội nghị APEC (Ảnh: Hoàng Duật).

Theo đó, Chính phủ giao UBND tỉnh An Giang chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho việc thi công các công trình.

Đây được xem là những động thái quyết liệt nhằm tháo gỡ các khó khăn trước mắt, hỗ trợ các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa, sớm đưa các công trình trọng điểm đi vào vận hành đúng kế hoạch đã đề ra.

Trước đó, tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nhiều đơn vị thi công đã có báo cáo về tình trạng thiếu nhiên liệu. Tình trạng này xảy ra đúng vào giai đoạn cao điểm đẩy nhanh tiến độ đổ bê tông xi măng mặt sân đỗ và đường cất hạ cánh số 2.

Công nhân thi công đường cất hạ cánh dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Ảnh: Chủ đầu tư).

Để duy trì tiến độ xuyên suốt, ông Trần Văn Tươi, Chỉ huy trưởng công trường tại một số dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027, cho biết đơn vị đang chủ động giãn tiến độ một số hạng mục phụ trợ.

Theo ông Tươi, đơn vị ông cũng ưu tiên nguồn nhiên liệu hiện có cho các công đoạn cốt lõi, đây được xem là giải pháp đảm bảo các mốc thời gian quan trọng để dự án không bị gián đoạn.

Còn ông Hoàng Hương Sơn, Chỉ huy trưởng công trường thuộc nhà thầu An Phát, đơn vị thi công một đoạn trên tuyến ĐT975 cho biết, hiện nay các nhà thầu cũng gặp áp lực về yếu tố thời tiết.

Theo ông Sơn, thời tiết đang rất thuận lợi cho việc thi công, nên các nhà thầu mong được cung ứng nhiên liệu kịp thời trước mùa mưa.

Tính đến hết tháng 2/2026, Trung tâm hội nghị và triển lãm phục vụ APEC đã hoàn thành khoảng 90% kết cấu bê tông cốt thép. Đơn vị thi công đã lắp dựng 7/13 nhịp thép mái. Tại khu nhà hát đa năng, phần kết cấu bê tông cốt thép đã đạt khoảng 80%.

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, toàn bộ mặt ngoài công trình sẽ hoàn thành vào 30/6, tiến tới hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027.

Tổ hợp Trung tâm hội nghị APEC Phú Quốc và triển lãm phục vụ APEC có tổng diện tích khoảng hơn 16ha, dự án gồm: Trung tâm hội nghị triển lãm, nhà biểu diễn đa năng, công viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, được khởi công từ tháng 6/2025.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được triển khai xây dựng từ tháng 7/2025, sau 8 tháng thi công, đường cất hạ cánh số 2 dự kiến hoàn thành vào 30/6, nhà ga hành khách T2 (giai đoạn 1) dự kiến hoàn thành mặt ngoài vào 30/7 còn nhà ga VIP cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được đầu tư mở rộng gần 22.000 tỷ đồng, hướng tới công suất 20 triệu hành khách/năm vào APEC 2027.

Về hạ tầng giao thông, tuyến ĐT 975 dài gần 18km, quy mô 10 làn xe, nền đường rộng 62m được triển khai từ tháng 9/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Đại lộ APEC dài 2,81km, rộng 68m, lấn biển gần 900m, dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 3/2026 và hoàn thành đồng bộ vào tháng 7/2027 dẫn thẳng từ sân bay tới khu tổ chức hội nghị.

Tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc với tổng mức đầu tư 9.000 tỷ đồng đang thi công các hạng mục chính như: Hầm sân bay đã triển khai đường công vụ; hầm APEC đang huy động thiết bị khoan cọc nhồi; phần cầu vượt chuẩn bị thi công, dựng trạm trộn bê tông và nhà máy cấu kiện. Công tác khảo sát địa chất dự án này đạt khoảng 80%.

Một số công trình, dự án khác cũng đang vừa thi công vừa giải phóng mặt bằng.