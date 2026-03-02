Trung tâm hội nghị APEC lắp dàn thép mái, hoàn thành 90% kết cấu bê tông

Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC lắp giàn mái số 7

Ngày 2/3, đại diện Sun Group cho biết, sau khoảng 9 tháng khởi công, Trung tâm hội nghị và triển lãm phục vụ APEC đã hoàn thành khoảng 90% kết cấu bê tông cốt thép. Đơn vị thi công đã lắp dựng 7/13 nhịp thép mái. Tại khu nhà hát đa năng, phần kết cấu bê tông cốt thép đã đạt khoảng 80%.

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, toàn bộ mặt ngoài công trình sẽ hoàn thành vào 30/6, tiến tới hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027.

Tổ hợp Trung tâm hội nghị APEC Phú Quốc và triển lãm phục vụ APEC có tổng diện tích khoảng hơn 16ha, dự án gồm: Trung tâm hội nghị triển lãm, nhà biểu diễn đa năng, công viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, được khởi công từ tháng 6/2025.

Đơn vị thi công đã lắp dựng 7/13 nhịp kết cấu thép mái (Ảnh: Hoàng Duật).

Trung tâm hội nghị nói trên sau khi hoàn thành sẽ sở hữu phòng hội nghị lớn nhất thế giới, diện tích hơn 11.000m2, sẵn sàng tổ chức các sự kiện cấp cao và các chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong và sau APEC 2027.

Nhà hát đa năng APEC trong tổ hợp Trung tâm tổ chức hội nghị APEC (Ảnh: Hoàng Duật).

Các hạng mục giao thông dần về đích từ giữa năm 2026

Song song với trung tâm hội nghị, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bắt đầu xây dựng từ tháng 7/2025, sau 8 tháng thi công, đường cất hạ cánh số 2 dự kiến hoàn thành vào 30/6, nhà ga hành khách T2 (giai đoạn 1) dự kiến hoàn thành mặt ngoài vào 30/7 còn nhà ga VIP cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được đầu tư mở rộng gần 22.000 tỷ đồng, hướng tới công suất 20 triệu hành khách/năm vào APEC 2027.

Đường cất cánh số 2 dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6 (Ảnh: Chủ đầu tư).

Về hạ tầng giao thông, đại diện chủ đầu tư cho biết, tuyến ĐT 975 dài gần 18 km, quy mô 10 làn xe, nền đường rộng 62m được triển khai từ tháng 9/20225, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Dự án gồm 8 nút giao cùng hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước đồng bộ. Sau khi hoàn thành, dự án đóng vai trò kết nối sân bay, trung tâm hội nghị và các khu đô thị, tạo trục cảnh quan, giao thông hiện đại cho khu vực phía Nam đảo.

Còn đối với Đại lộ APEC 2,81km, rộng 68m, lấn biển gần 900m, dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 3/2026 và hoàn thành đồng bộ vào tháng 7/2027 dẫn thẳng từ sân bay tới khu tổ chức hội nghị.

Ngoài ra, tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc (tuyến LRT) với tổng mức đầu tư 9.000 tỷ đồng vừa bước vào giai đoạn thi công các hạng mục chính như: Hầm sân bay đã triển khai đường công vụ; hầm APEC đang huy động thiết bị khoan cọc nhồi; phần cầu vượt chuẩn bị thi công, dựng trạm trộn bê tông và nhà máy cấu kiện. Công tác khảo sát địa chất dự án này đạt khoảng 80%.

Theo chủ đầu tư, các hạng mục hầm, cầu và tuyến trên mặt đất sẽ thi công xuyên suốt năm 2026. Còn các nhà ga và depot triển khai từ quý II/2026 và hoàn thành trong nửa đầu năm 2027.

Khi đưa vào vận hành, tuyến LRT sẽ kết nối sân bay đến trung tâm hội nghị và trung tâm du lịch giải trí Nam đảo Phú Quốc trong vòng 20 phút, giảm tải áp lực giao thông đường bộ và nâng tầm hạ tầng đô thị đảo.

Khu nhà ga VIP Cảng hàng không quốc Tế Phú Quốc - nơi sẽ đón các nguyên thủ - đang được xây dựng (Ảnh: Chủ đầu tư).

Vừa thi công vừa giải phóng mặt bằng

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết thêm, công tác giải phóng mặt bằng đối với tuyến ĐT 975, đang được triển khai song song với thi công. Hiện còn khoảng 2,4km chưa được bàn giao.

Ngoài ra, một số vị trí dọc tuyến với tổng chiều dài khoảng 2,8km liên quan đến mặt bằng doanh nghiệp và gần 2,899km qua khu vực hộ dân đang được tiếp tục hoàn thiện thủ tục bàn giao. Còn lại khoảng 30% mặt bằng toàn tuyến chưa thể tổ chức thi công đồng loạt.

Theo đại diện chủ đầu tư, ban quản lý dự án tuyến ĐT 975 đã có báo cáo về vấn đề này và đang phối hợp các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào tháng 7/2027.

Các toà cao tầng trong tổ hợp Trung tâm tổ chức hội nghị APEC đang được xây dựng (Ảnh: Hoàng Duật).

Còn dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ (88ha) và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán (hơn 21 ha), tổng vốn đầu tư khoảng 69.550 tỷ đồng đã được khởi công hồi cuối tháng 1/2026. Các khu đô thị này dự kiến cung cấp khoảng 12.000 phòng khách sạn 5 sao trên đảo Phú Quốc.