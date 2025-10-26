Ý nghĩa hai chữ cái "T" và "V" trong danh sách ô tô bị phạt nguội

Hôm 22/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, tính từ ngày 1 đến 10/10, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, đơn vị này đã phát hiện, ghi nhận 41 trường hợp ô tô, xe máy vi phạm và tiến hành phạt nguội.

Đáng chú ý, trong danh sách các phương tiện ô tô vi phạm, có ký tự "T" và "V" xuất hiện phía sau biển số xe khiến nhiều người thắc mắc về ý nghĩa của 2 chữ này.

Danh sách ô tô bị phạt nguội từ ngày 1 đến 10/10 ở Hà Nội (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 26/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, ký tự "T" là để phân biệt giữa xe biển trắng (cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước) và ký tự "V" là xe biển vàng (cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải).

"Việc ký hiệu như vậy để giúp người dân dễ nhận biết phương tiện cá nhân và phương tiện kinh doanh vận tải", vị cán bộ nói.

Hà Nội đang triển khai lắp gần 2.000 camera AI trên khắp các tuyến phố, dự kiến hoạt động từ tháng 12 (Ảnh: Trần Thanh).

Theo cảnh sát, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện bị phạt nguội có thể tra cứu thông tin phạt nguội trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT (Bộ Công an) tại địa chỉ www.csgt.vn.

Ngoài ra, người vi phạm có thể liên hệ trực tiếp tới Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội), số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.

Theo nhà chức trách, với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến trụ sở 14 Đội CSGT địa bàn của Phòng CSGT Hà Nội để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.