Ý nghĩa chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào vào ngày 5/2.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết chuyến thăm mang ý nghĩa rất quan trọng với quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là trong việc đề ra định hình cục diện hợp tác, phát triển giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Đồng thời, ông Cường nhấn mạnh chuyến thăm mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện rõ sự nhất quán, coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ Việt - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung (Ảnh: Hải Long).

Theo ông Cường, điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là hai bên sẽ tập trung thúc đẩy cụ thể hóa sâu sắc nội hàm "gắn kết chiến lược" đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí bổ sung để đưa khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm mức cao mới vào tháng 12/2025 vừa qua.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định đây không chỉ là sự khẳng định ở tầm chính trị - đối ngoại, mà còn là định hướng hành động nhằm nâng mức độ liên thông và tương hỗ chiến lược giữa hai nước về phát triển, an ninh và hội nhập.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có đầy đủ cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Lào", ông Cường.

Theo ông Cường, trong đó trọng tâm là triển khai nội hàm gắn kết chiến lược một cách có trọng tâm, trọng điểm và có cơ chế thực hiện rõ ràng.

Ông nhấn mạnh chuyến thăm không chỉ tiếp tục khẳng định quan tâm, ưu tiên chiến lược hàng đầu mà hai nước dành cho nhau trong đường lối đối ngoại, mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc chuyển hóa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt từ chiều sâu lịch sử sang chiều sâu của hợp tác phát triển.

Cùng với đó là sự đồng hành chiến lược lâu dài vì mục tiêu tự lực, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc, theo ông Cường.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết hai bên sẽ tiếp tục định hình tầm nhìn chung cho chặng đường phát triển mới, tăng cường gắn kết chiến lược, phối hợp chặt chẽ trong hoạch định chính sách và triển khai hợp tác, cùng vững bước trên con đường phát triển đã lựa chọn vì lợi ích lâu dài của mỗi nước cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Nhấn mạnh chuyến thăm mang ý nghĩa định hướng đặc biệt quan trọng, ông Cường cho biết chuyến thăm thể hiện rõ quyết tâm chính trị gắn kết tầm nhìn chiến lược với chương trình hành động cụ thể, gắn khát vọng phát triển với hiệu quả thực tiễn.

"Đây sẽ là nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả và tính bền vững, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đặc biệt cũng như niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hai nước", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nói.

Theo ông Cường, với tầm nhìn chiến lược dài hạn, chuyến thăm hướng tới các mục tiêu rõ nét như tăng cường trao đổi, thống nhất quan điểm về các vấn đề chiến lược và định hướng lớn trong quan hệ song phương trong bối cảnh mới sau Đại hội Đảng của hai nước.

Đồng thời, thúc đẩy hợp tác gắn kết toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh của mỗi nước trên trường quốc tế, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.