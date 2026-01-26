Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Sáng 26/1, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai nước khi Lào vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Lào.

Cùng với đó, Việt Nam cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự (Ảnh: Hải Long).

Chuyến thăm lần này thể hiện sự tin cậy chính trị cao nhất, gắn bó đặc biệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Đảng, hai nước; góp phần nâng tầm quan hệ và định hướng hợp tác toàn diện, hiệu quả và thực chất của giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào tiến hành hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962. Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước luôn gắn bó bền chặt.

Năm 2025, hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước được đánh giá là năm bứt phá mạnh mẽ, với kim ngạch song phương đạt 2,98 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2024. Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD trong 2-3 năm tới.

Về đầu tư, tính đến tháng 1, Lào là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất trong số 85 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, với 282 dự án, tổng vốn đăng ký đạt gần 7 tỷ USD.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào 17/18 tỉnh, thành phố của Lào, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hơn 100 nghìn lao động; đóng góp ngân sách cho Chính phủ Lào đạt khoảng 200 triệu USD/năm, thực hiện chính sách an sinh xã hội lũy kế đến nay khoảng 200 triệu USD.

Tính riêng trong năm 2025, vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào đạt 773,7 triệu USD, tăng khoảng 4 lần so với cùng kỳ năm 2024...