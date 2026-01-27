Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tối 26/1, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-27/1.

Cùng tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành; phía Lào có các thành viên trong Đoàn và một số cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng và nồng nhiệt chào đón đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước diễn ra ngay sau thành công Đại hội lần XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là sự kiện chính trị quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ quốc tế mẫu mực, thủy chung, trong sáng, có một không hai trên thế giới giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chuyến thăm cũng là một minh chứng sống động nữa về những tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của Đảng, Nhà nước Lào, nhân dân Lào, đặc biệt là cá nhân đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư chia sẻ: “Trong bầu không khí dạt dào tình hữu nghị, đồng chí, anh em, cùng với những kết quả quan trọng tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hòa quyện với niềm vui chung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hai nước, chúng ta bồi hồi xúc động tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, các đồng chí lãnh đạo tiền bối, các đồng chí lão thành cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ của hai đảng, hai dân tộc chúng ta đã trọn đời hy sinh vì nền độc lập, tự do hai dân tộc và hạnh phúc của nhân dân hai nước, xây đắp nên mối tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào”.

Tổng Bí thư khẳng định, nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, chúng ta vô cùng tự hào về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào không ngừng phát triển. Mối quan hệ này đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc.

Tổng Bí thư nêu rõ, trong giai đoạn mới, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; khẳng định, tiếp tục hết lòng ủng hộ, hết sức hợp tác và đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong việc phát huy những thành quả quan trọng đã đạt được, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cũng như những vấn đề chiến lược được Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra.

Trong bối cảnh và tình hình hiện nay, hơn bao giờ hết, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước càng phải siết chặt tay nhau, chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc chúng ta vững bước đi lên.

Trong phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng và phấn khởi được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm cấp Nhà nước nước tới Việt Nam; nhấn mạnh đứng tại nơi đây không chỉ đơn thuần với tư cách là khách quý của các đồng chí Việt Nam, mà còn cảm thấy như đang được ở giữa "những người anh em trong cùng một gia đình".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn chân thành tới đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, thắm tình hữu nghị đồng chí anh em ngay từ những giây phút đầu tiên khi đặt chân tới Thủ đô Hà Nội xinh đẹp "trái tim" của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng chân thành trước thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới đồng chí Tô Lâm đã tiếp tục nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thêm một nhiệm kỳ, để tiếp tục dẫn dắt đất nước Việt Nam bước vào một Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên đưa đất nước Việt Nam vươn mình mạnh mẽ tiến tới mục tiêu đã đề ra một cách thắng lợi.

Với tư cách là những người bạn, người đồng chí thân thiết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong suốt thời gian qua, làm cho Việt Nam có sự ổn định chính trị vững chắc, xã hội an bình, kinh tế phát triển với nhịp độ cao liên tục; vị thế của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng nhằm đạt được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh; bày tỏ lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và chí nghĩa chí tình cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Lào ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam đã được tôi luyện qua "ngọn lửa của chiến tranh" trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; cùng nhau vượt qua "những cơn bão táp của khó khăn và thách thức" trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước; và ngày hôm nay, đang cùng đứng trước "ánh bình minh của kỷ nguyên mới" – kỷ nguyên vươn mình, tiến tới những mục tiêu mới mà Đại hội của mỗi Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định nhất quán rằng, dù tình hình thế giới có biến động như thế nào đi chăng nữa, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em bảo vệ và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đã đặt nền móng và tiếp tục được bồi đắp bằng xương máu, công sức và sự hy sinh của các thế hệ lãnh đạo cũng như chiến sỹ và nhân dân hai dân tộc Lào-Việt Nam để trở thành tài sản chung quý báu và thiêng liêng của hai dân tộc; đồng thời truyền lại cho các thế hệ mai sau tiếp tục bảo vệ và giữ gìn mãi mãi về sau.