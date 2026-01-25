Xuyên đêm khoan khảo sát địa chất tuyến metro số 2 TPHCM

Tối 24/1, ông Phan Công Bằng, Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) đã có buổi kiểm tra thực tế việc thi công tại nhà ga Lê Thị Riêng (S5), thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sau khi khởi công.

Ông Phan Công Bằng cho biết, để đáp ứng yêu cầu hoàn thành dự án trong năm 2030, ngay từ đầu dự án đã được xây dựng tiến độ chi tiết cho toàn bộ 57 tháng thi công. Trong đó công tác khảo sát địa chất sẽ được thực hiện trước để làm cơ sở cho các bước thi công tiếp theo và dự kiến hoàn tất trong thời gian ngắn.

Chỉ 1-2 ngày sau khi khởi công dự án, các phương án khảo sát đã được triển khai và tiến hành khảo sát trực tiếp tại hiện trường. Trước mắt, dự án tập trung vào hai ga chính là ga Lê Thị Riêng (S5) và ga Phạm Văn Bạch (S10), đây là những ga đầu tiên được thực hiện khảo sát địa chất nhằm phục vụ công tác bố trí máy đào TBM.

Tại công trường thi công ga Lê Thị Riêng (S5), các công nhân tiến hành khoan khảo sát địa chất để xác định các thông số kỹ thuật của nền đất, phục vụ công tác thiết kế móng cọc cho các nhà ga.

Đây được xem là bước mở đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm cơ sở cho toàn bộ các giai đoạn thi công tiếp theo. Các mũi khoan sẽ được khoan sâu xuống khoảng 53m dưới lòng đất nhằm thu thập mẫu đất, đánh giá chính xác cấu trúc địa chất và điều kiện nền móng khu vực xây dựng nhà ga.

Ông Vũ Văn Vịnh, giám đốc Ban Quản lý dự án metro số 2 (thuộc Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM) cho biết, trước đó đơn vị đã tiến hành khoan 200 mũi khảo sát. Trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục khoan bổ sung thêm 500 mũi để đánh giá cụ thể địa tầng, hoàn thiện bản vẽ thiết kế tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Riêng tại khu vực ga Lê Thị Riêng (S5), sẽ được thực hiện 10 mũi khoan để khảo sát, tính đến tối cùng ngày đã hoàn thành 7 mũi.

Theo kế hoạch, đến tháng 3, hồ sơ kỹ thuật của hai ga Lê Thị Riêng (S5) và Phạm Văn Bạch (S10) sẽ hoàn thành. Dự án sau đó bước vào giai đoạn đào, thi công kết cấu và chuẩn bị lắp đặt, vận hành máy đào TBM, dự kiến sau khoảng 1 năm sẽ đủ điều kiện thả máy.

Tại ga Lê Thị Riêng (S5) dự kiến bố trí 3 máy đào TBM, gồm 2 máy hướng về ga Bến Thành và 1 máy hướng ga Bảy Hiền. Sau giai đoạn đầu, máy đào từ ga Bảy Hiền sẽ được quay ngược lại để tiếp tục thi công, bảo đảm tiến độ chung.

Trong buổi tối cùng ngày, tại khu vực nhà ga S3 (Dân Chủ), các công nhân cùng máy móc vẫn liên tục hoạt động để phục vụ công tác thi công.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được khởi công trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây được xác định là công trình trọng điểm, có ý nghĩa lớn về phát triển hạ tầng giao thông đô thị.