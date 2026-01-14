Toàn cảnh tuyến Metro số 2 ở TPHCM trước ngày khởi công

Sau nhiều năm chờ đợi và không ít lần lỡ hẹn, tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) của TPHCM sẽ chính thức được khởi công vào ngày mai, 15/1. Đây là dự án trọng điểm, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho hệ thống giao thông đô thị, đồng thời là dự án tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng cho dự án đã hoàn thành 100%. Dự kiến, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ được hoàn tất vào đầu năm 2026. Các đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong 57 tháng, đưa tuyến Metro số 2 vào khai thác cuối năm 2030.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại hiện trường cho thấy, máy móc và vật liệu xây dựng đã được tập kết tại khu vực công trường thi công đào hở tại ga S3 (Dân Chủ), thuộc vòng xoay Công trường Dân chủ (quận 10 cũ), sẵn sàng cho ngày khởi công.

Dọc trục đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, các dãy nhà san sát trước đây đã được tháo dỡ, mở ra không gian thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi công.

Tương tự, tại khu vực nhà ga Công viên Lê Thị Riêng, công tác giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống điện, cấp thoát nước, viễn thông cũng đã hoàn tất, sẵn sàng cho giai đoạn xây dựng.

Tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương có tổng chiều dài hơn 11km, trong đó 9km đi ngầm và 2km đi trên cao, bao gồm 11 nhà ga (10 ga ngầm, 1 ga trên cao). Tuyến tàu này sẽ đi qua 14 phường thuộc TPHCM, kết nối các khu vực trọng điểm của thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 57.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Ga Bảy Hiền, một trong những nhà ga quan trọng của tuyến Metro số 2, cũng đã trở nên rộng rãi, khang trang khi các dãy nhà hai bên tuyến đường lùi sâu vào trong theo ranh giới quy hoạch, tạo mặt bằng thông thoáng phục vụ thi công nhà ga ngầm.

Ông Lương Văn Đông (46 tuổi), một người dân địa phương, chia sẻ: "Chúng tôi đã rất mong chờ ngày tuyến Metro số 2 này được khởi công. Chỉ vài năm nữa thôi, người dân khu vực sẽ có một phương tiện công cộng mới để di chuyển, giảm thiểu kẹt xe vào các khung giờ cao điểm".

Dự án Metro số 2 có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, áp dụng công nghệ vận hành hoàn toàn tự động (GoA4 - cấp độ tự động hóa cao nhất), không có lái tàu và nhân viên trên tàu, đi qua khu vực đô thị có mật độ dân cư cao. Điều này hứa hẹn nâng cao độ an toàn, chính xác và hiệu quả khai thác.

Các tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, Cộng Hòa thường xuyên ùn tắc, kẹt xe, gây ám ảnh cho người dân TPHCM. Tuyến Metro số 2 được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán giao thông nan giải này, góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống đường bộ hiện hữu.

Sau khi hoàn thành, tuyến Metro số 2 sẽ đóng vai trò là trục xương sống, kết nối khu vực trung tâm với khu vực cửa ngõ Tây Bắc TPHCM, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng trên hành lang Đông - Tây, dọc theo trục Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh - Tham Lương.

Tòa nhà Depot Tham Lương của Metro số 2 (phường Đông Hưng Thuận) đã hoàn thiện phần kiến trúc bên ngoài và được đưa vào sử dụng từ năm 2020. Đây sẽ là trung tâm vận hành của toàn tuyến, ứng dụng công nghệ điều khiển GoA4, cho phép tàu chạy hoàn toàn không người lái, nâng cao độ an toàn, chính xác và hiệu quả khai thác.

Tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11km đi qua 11 nhà ga (Ảnh: MAUR).