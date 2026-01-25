"Lộ diện" 11 vị trí nhà ga tuyến Metro số 2 từ Bến Thành đến Tham Lương

Vừa qua, tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) của TPHCM đã chính thức được khởi công sau nhiều năm chờ đợi. Với chiều dài hơn 11km, tuyến Metro số 2 sẽ đi qua 11 nhà ga, trong đó có 10 ga ngầm và 1 ga trên cao.

Điểm đầu của tuyến Metro số 2 là nhà ga Bến Thành (phường Bến Thành), nơi này được ví như "trái tim" của mạng lưới đường sắt đô thị, nơi hội tụ của các tuyến Metro số 1,2,3A và 4.

Ga Tao Đàn (phường Bến Thành) nằm trên trục đường Cách Mạng Tháng Tám, cạnh công viên Tao Đàn, khu vực trung tâm sầm uất với nhiều di tích văn hoá và dịch vụ thương mại. Việc đặt nhà ga cạnh công viên tạo điều kiện tổ chức không gian ngầm hài hoà với mảng xanh đô thị.

Ga Dân Chủ (phường Bàn Cờ) được xây dựng tại khu vực vòng xoay Dân Chủ. Đây là một trong những nút giao thông phức tạp và thường xuyên quá tải ở TPHCM.

Tuyến Metro số 2 được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể lưu lượng phương tiện, đồng thời tái tổ chức giao thông công cộng tại khu vực cửa ngõ nối trung tâm với khu vực phía Tây TPHCM.

Nằm trên trục đường Cách Mạng Tháng Tám, ga Hòa Hưng (phường Hoà Hưng) thuộc khu dân cư lâu đời, mật độ cao, nơi tập trung nhiều cơ sở giáo dục, y tế và dịch vụ. Ga Hòa Hưng còn được xem là điểm tiếp cận metro quan trọng, giúp người dân khu vực này rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm.

Ga Lê Thị Riêng (phường Vườn Lài) nằm trước công viên cùng tên. Nhà ga phục vụ trực tiếp nhu cầu đi lại của khu dân cư đông đúc phía Tây nội đô. Việc bố trí nhà ga gần công viên giúp tăng tính tiện ích, đồng thời tạo điều kiện kết hợp giao thông công cộng với không gian sinh hoạt cộng đồng.

Ga Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Nhất) nằm ở khu dân cư sầm uất cùng các hoạt động thương mại, dịch vụ và trường học. Nhà ga góp phần giảm tải cho các tuyến đường thường xuyên ùn tắc, đồng thời tạo điều kiện phát triển các hoạt động kinh tế gắn với metro.

Ga Bảy Hiền (phường Bảy Hiền) được xem là nút trung chuyển chiến lược khi nằm ở cửa ngõ giao thông quan trọng phía Tây Bắc trung tâm thành phố.

Theo quy hoạch, ga Bảy Hiền không chỉ phục vụ tuyến Metro số 2 mà còn trở thành điểm trung chuyển với các tuyến metro khác trong tương lai và các tuyến giao thông công cộng.

Ga Nguyễn Hồng Đào (phường Tân Bình) nằm trong khu vực Bàu Cát. Nhà ga giúp người dân khu vực này tiếp cận metro trong khoảng cách đi bộ, qua đó khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Ga Bà Quẹo (phường Tân Sơn Nhì) được coi là điểm đón trả khách quan trọng của khu vực phía Tây thành phố, giúp kết nối các khu dân cư đông đúc với trục metro xuyên tâm.

Ga Phạm Văn Bạch (phường Tây Thạnh) nằm gần nút giao Phạm Văn Bạch - Trường Chinh. Nhà ga phục vụ khu vực đang phát triển nhanh về dân cư và sản xuất, mở ra cơ hội hình thành các khu chức năng mới gắn với giao thông công cộng.

Hiện nhà thầu đang tiến hành di dời, tái lập công trình thoát nước, biển báo tại khu vực nhà ga Phạm Văn Bạch.

Ga Tân Bình (phường Tây Thạnh) nằm gần Khu công nghiệp Tân Bình, một trong những khu công nghiệp lớn và lâu đời của TPHCM, nơi tập trung hàng chục nghìn lao động. Việc bố trí nhà ga trên cao tại khu vực này được đánh giá có ý nghĩa lớn trong việc giải quyết nhu cầu đi lại của công nhân, người lao động và cư dân lân cận.

Ga Tân Bình cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hình thành các điểm trung chuyển giao thông công cộng và các khu dịch vụ hỗ trợ quanh Khu công nghiệp Tân Bình, phù hợp với định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng của thành phố.

Tham Lương (phường Đông Hưng Thuận) là nhà ga cuối tuyến, đồng thời tích hợp Depot kỹ thuật - nơi bảo trì, sửa chữa và điều hành toàn tuyến Metro số 2.

Với 11 nhà ga đi qua 14 phường, tuyến Metro số 2 được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho hệ thống giao thông đô thị, đồng thời là dự án tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội.

Tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11km đi qua 11 nhà ga (Ảnh: MAUR).