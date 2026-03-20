Xung đột Trung Đông là phép thử cho bản lĩnh, sức sáng tạo của ngành NN&MT

Quan điểm được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nêu trong thư ngỏ vừa gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường.

Thư ngỏ nêu rõ, năm 2025 ngành nông nghiệp và môi trường đạt nhiều kết quả nổi bật, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 3,78% và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục trên 70 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đề ra.

Kết quả đó tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ” của ngành trong nền kinh tế, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững trong năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông Thắng cho biết, năm nay ngành được đánh giá đứng trước nhiều cơ hội bứt phá, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông đang gây ra những tác động đáng kể, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất cũng như sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung vật tư, giảm chi phí và nâng cao khả năng tự chủ. Qua đó duy trì chuỗi xuất khẩu và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài nguyên.

Để chủ động ứng phó, Bộ trưởng Trần Đức Thắng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng linh hoạt thích ứng với biến động thị trường, chia sẻ khó khăn với người sản xuất trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào (phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật...) và doanh nghiệp logistics giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất nhằm hỗ trợ sản xuất.

Duy trì ổn định việc mua nông sản, tăng cường mua trữ, chế biến trong mùa vụ cũng được nhấn mạnh nhằm hạn chế tình trạng “được mùa - mất giá”, giúp người nông dân yên tâm sản xuất.

Bộ trưởng Thắng đề nghị đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, tăng cường tiêu thụ nội địa và phát triển các mô hình bao tiêu sản phẩm bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Trong điều kiện logistics quốc tế còn nhiều khó khăn, thị trường trong nước tiếp tục được xác định là điểm tựa quan trọng, song song với việc linh hoạt điều chỉnh hoạt động xuất khẩu.

Một trong những định hướng quan trọng khác là đa dạng hóa thị trường và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Doanh nghiệp được khuyến khích mở rộng thị trường sang Đông Á, Nam Á, châu Âu, châu Phi và Mỹ Latinh; tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thương mại điện tử xuyên biên giới.

Việc áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cũng được coi là giải pháp nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Các hiệp hội ngành hàng phát huy vai trò cầu nối, kịp thời tổng hợp và phản ánh những vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến cơ chế, chính sách, tín dụng, thuế, logistics…

Bộ trưởng Trần Đức Thắng tin tưởng sự với sự đồng lòng giữa cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người dân sẽ giúp chúng ta biến thách thức thành cơ hội, hoàn thành xuất sắc mục tiêu tăng trưởng năm nay.

"Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội trên suốt hành trình phát triển", Bộ trưởng Trần Đức Thắng cam kết.