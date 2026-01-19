Thời gian, địa điểm tiếp dân của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường

Thông tin được nêu trong thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành. Việc tiếp dân định kỳ mỗi tháng một ngày sẽ diễn ra vào tuần cuối của mỗi tháng. Thời gian cụ thể sẽ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông báo trước ngày tiếp công dân một tuần.

Địa điểm tiếp công dân của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại số 79 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (Ảnh: Đình Trung).

Trường hợp Bộ trưởng bận công tác hoặc thay đổi ngày tiếp công dân, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có thông báo điều chỉnh ngày tiếp công dân.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh sách công dân đăng ký và rà soát, đề xuất các trường hợp Bộ trưởng tiếp. Đồng thời phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an phường Giảng Võ bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân hàng ngày cũng như tập trung vào các ngày tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng.

Thông tin về lịch tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường phải được công khai tại địa điểm tiếp công dân và đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ này.

Năm 2025 hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về nông nghiệp và môi trường tiếp tục được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước. Đến hết năm 2025 đã có 111 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng được ban hành.

Đặc biệt, trong kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua 2 luật và một nghị quyết quan trọng sửa đổi, bổ sung 17 luật trong lĩnh vực quản lý của ngành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định đã thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để cho chính quyền địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh.

Việc hoàn thành khối lượng lập pháp rất lớn như trên đã góp phần tháo gỡ cơ bản các điểm nghẽn, đáp ứng những đòi hỏi bức thiết của thực tiễn, theo cơ quan này.