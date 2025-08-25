Việt Nam, Australia hợp tác nghiên cứu về nông nghiệp số, nông nghiệp xanh

Vụ phó Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phạm Ngọc Mậu và Giám đốc ACIAR Wendy Umberger ký thỏa thuận song phương về dự án mới hỗ trợ nông dân trồng trái cây ở Tây Bắc Việt Nam số hóa trong sản xuất để tiếp cận thị trường tốt hơn (Ảnh: Đại sứ quán Australia).

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) và Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây đã đồng tổ chức cuộc đối thoại đối tác với mục tiêu làm mới mối quan hệ hợp tác lâu năm, tập trung trao đổi về các ưu tiên nghiên cứu từ phía Việt Nam.

Hai bên đã họp tại Sydney vào ngày 22/8 để đưa ra các định hướng nghiên cứu trong thời gian tới. Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết dự án mới nhằm thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Dự án hợp tác song phương mới do ACIAR tài trợ với tên gọi “Giám sát số về mức độ tuân thủ VietGAP trong chuỗi giá trị cây ăn quả của các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc cho thị trường chất lượng cao trong nước và thị trường xuất khẩu tiềm năng” kéo dài 4 năm, trị giá 2,1 triệu đô la Australia.

Viện Nghiên cứu Rau quả (FAVRI), Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía bắc và Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Ứng dụng Cây trồng của Australia (AHR) thực hiện.

Dự án sẽ hỗ trợ nông dân Tây Bắc Việt Nam tiếp cận các thị trường chất lượng cao và nâng cao vị thế của trái cây Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Dự án là một phần quan trọng của chương trình ACIAR tại Việt Nam, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 18,6 triệu đô la Australia trong 5 năm tới.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác.

“Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với Australia nói chung và ACIAR nói riêng để đạt được các mục tiêu về tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, phát huy tối đa lợi thế của cả Australia và Việt Nam”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết.

Giáo sư Wendy Umberger, Tổng Giám đốc Điều hành của ACIAR, cũng phát biểu: “ACIAR cam kết sẽ hỗ trợ các sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, từ việc xác định các nhu cầu nghiên cứu cho tới phát triển các dự án mới tại Việt Nam, phục vụ cho lợi ích của nhân dân Việt Nam”.

Cuộc đối thoại cũng giúp làm giàu mối quan hệ hợp tác song phương giữa ACIAR với các đối tác khác, bao gồm đại diện lãnh đạo và các cơ quan nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các đại biểu của Australia và Việt Nam tham gia đối thoại làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến nông nghiệp, từ nghiên cứu khoa học, chính sách, thương mại và tổ chức cán bộ. Đối thoại củng cố cam kết giữa ACIAR và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về mối quan hệ hợp tác song phương dựa trên sự tin cậy, chia sẻ trách nhiệm và vì lợi ích chung, như 2 bên đã thống nhất trong Thỏa thuận hợp tác ký giữa ACIAR và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (trước đây) vào tháng 3/2024.