Tiếp tục xuất hiện giun ùn ùn bò lên mặt đất rồi chết khô

Ngày 2/12, ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra thông tin hàng loạt con giun bất ngờ bò lên mặt đất và chết khô, xảy ra trên địa bàn.

Là một trong những người đầu tiên phát hiện sự việc, chị Nguyễn Thị Thoài, trú tại thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch cho biết giun trồi lên mặt đất trong vườn nhà chị cách đây mấy ngày, với số lượng lớn.

Hiện tượng giun trồi lên mặt đất rồi chết khô ở Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

"Giun đất xuất hiện rất nhiều, khi nắng lên chúng chết la liệt dọc lối đi của gia đình tôi, kéo dài ra đến tận mép quốc lộ 1A. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh này", chị Thoài nói.

Mặc dù chưa rõ nguyên nhân, tuy nhiên một số người dân nhận định có thể do biến động địa chất hoặc một số yếu tố khác bên ngoài tác động đến loài giun nên chúng trồi lên mặt đất, khi gặp nắng nóng thì bị chết.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ kiểm tra cụ thể hiện trạng để đưa ra đánh giá chi tiết.

Trước đó vào ngày 14/11, người dân một khu đô thị nằm trên địa bàn phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi cũng kinh hãi phát hiện hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè chết la liệt.

Khu đô thị này khá lớn, tuy nhiên giun đất chỉ xuất hiện ở khu vực bãi cỏ rộng hàng trăm m2 ngay cổng chính. Giun bò lên phần vỉa hè bao quanh khu đất này dày đặc. Phần lớn số giun đất này đã chết khô.

Hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè một khu đô thị ở Quảng Ngãi (Ảnh: Hà Xuyên).

Thông tin về vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và gây xôn xao. Nhiều người lập tức liên tưởng đến các quan niệm dân gian, cho rằng đây là "điềm xấu", một dấu hiệu cảnh báo thiên tai.

Một chuyên gia nông nghiệp cho biết có nhiều nguyên nhân khiến giun bò lên mặt đất như thiếu oxy, thay đổi nhiệt độ, thời tiết. Cũng có thể vùng đất nơi giun trú ngụ được bón các loại phân gây nóng, như phân gà, phân lân.