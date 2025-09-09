Xuất hiện hàng loạt vết sụt lún, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp

Ngày 9/9, ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch UBND xã Mường Xén (huyện Kỳ Sơn cũ, Nghệ An), xác nhận chính quyền địa phương đã cử lực lượng kiểm tra, theo dõi tình trạng sụt lún nền nhà và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn.

Nhiều hộ dân tại các bản Sơn Hà, Sơn Thành, Huồi Giảng 1 (xã Mường Xén) liên tiếp phát hiện nền nhà nứt toác, xi măng bong tróc, một số nơi lún sâu, nền bị vỡ vụn. Lo lắng nguy cơ nhà sập đổ, người dân đã báo cáo chính quyền để kịp thời có biện pháp xử lý.

Nhiều nhà dân ở xã Mường Xén bị sụt lún và phải di dời khẩn cấp (Ảnh: Nguyễn Viết).

Kết quả kiểm tra cho thấy, có 6 hộ bị ảnh hưởng gồm: ông Vừ Y Dìa, Vừ Bá Tu, Lầu Vả Khư (bản Sơn Hà), ông Vi Danh Tâm, bà Vi Thị Keo (bản Sơn Thành) và hộ ông Vừ Bá Tính (bản Lữ Thành, xã Tây Sơn cũ).

Trong đó, 3 hộ Vừ Y Dìa, Vừ Bá Tu và Vừ Bá Tính được đánh giá nguy hiểm, đã di dời người và tài sản sang ở nhờ nhà người thân. Các hộ còn lại đang khắc phục tạm thời nhưng nguy cơ vẫn tiềm ẩn.

“Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài khiến nền đất vốn yếu, cộng thêm đặc điểm địa chất không ổn định. Nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ sụp đổ công trình là rất lớn”, ông Thụ cho hay.

Một góc xã Tà Cạ (nay là xã Mường Xén) bị lũ quét vào ngày 1/10/2022 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trước tình trạng nêu trên, UBND xã Mường Xén đã lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng, khuyến cáo bà con chủ động gia cố, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chính quyền xã cũng đã báo cáo lên cấp trên, tiếp tục theo dõi, đánh giá để có phương án hỗ trợ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.