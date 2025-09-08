Lại xảy ra sự cố tràn bùn khi đào ngầm dự án metro Nhổn - ga Hà Nội

Khoảng 16h ngày 8/9, hiện tượng hỗn hợp bùn lại trào lên mặt đất trong ngõ 7 Giang Văn Minh (phường Giảng Võ, Hà Nội) trong quá trình máy TBM số 2 (Tunnel Boring Machine) khoan ngầm tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội.

Người dân sống ở khu vực này cho biết thời điểm trên, người dân phát hiện bùn nhão trào từ hệ thống cống thoát nước trong ngõ. Bùn loãng sau đó lan nhanh ra nhiều khu vực khác.

Ngõ 7 Giang Văn Minh đã 2 lần xảy ra tràn bùn khi thi công ngầm tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội (Ảnh: CTV).

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) - chủ đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã huy động lực lượng, phối hợp với nhà thầu thi công tuyến hầm của dự án để khắc phục sự cố.

Nhiều máy hút công suất lớn, xe hút bùn đã được huy động để xử lý sự cố.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố tràn bùn tại ngõ 7 Giang Văn Minh khi thi công ngầm dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Cuối tháng 2, máy đào hầm TBM số 1 cũng đã gây ra sự cố khiến bùn phun trào vào khu dân cư trên phố Giang Văn Minh.

Đến cuối tháng 5, bùn lại tiếp tục phun trào, tràn ra vỉa hè, lòng đường ở phố Cát Linh.

Lần gần nhất, hiện tượng hỗn hợp bùn trào lên mặt đất tại ngõ Núi Trúc. MRB đã huy động hàng chục công nhân xử lý sự cố.

Dự án đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5km (đã khai thác thương mại), đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4km.

Dự án khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015 nhưng nhiều lần lùi tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn tuyến năm 2027.