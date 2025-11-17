Đèn giao thông hỗn loạn, đừng để người dân bị xử phạt oan

Như Dân trí thông tin, trong khoảng thời gian từ 5h15 tới 6h ngày 16/11, tất cả các cột đèn tín hiệu giao thông tại khu vực nút giao Trần Phú - Hùng Vương (phường Ba Đình, TP Hà Nội) đều chuyển màu đỏ và không nhảy xanh, giao thông tê liệt do các phương tiện không dám di chuyển vì sợ phạt nguội.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Hà Nội, sự cố trên là lỗi đèn tín hiệu do thiết bị ngoại vi để ngoài trời lâu ngày dẫn tới chập cáp. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã cử cán bộ xuống khắc phục sự cố, điều tiết giao thông. Tới khoảng 7h cùng ngày, đèn tín hiệu đã hoạt động bình thường.

Giao thông tại ngã tư tê liệt vì đèn đỏ "không chịu nhảy xanh" (Ảnh cắt từ clip).

Nhiều độc giả chỉ ra rằng đây không phải lần đầu tiên hệ thống đèn giao thông tại Thủ đô gặp sự cố như vậy. Bạn đọc có nickname Justin Nguyen viết: "Cách đây vài hôm, tôi đi từ Giảng Võ sang Cát Linh. Lúc chờ đèn đỏ đoạn ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng, đèn giây xanh thì nhảy nhưng đèn thì luôn đỏ. Tôi phải chờ gần 10 phút đèn mới chuyển xanh để di chuyển".

"Chiều thứ 7 ngày 15/11, có một số điểm đèn đang xanh chuyển lập tức sang đỏ, ví dụ như tại dốc phố Cửa Bắc (39 giây) hay chân cầu Chương Dương (26 giây)", độc giả Hoang The Anh nhắc lại.

Thời gian qua, việc lắp đặt bổ sung camera AI để giám sát giao thông, đồng thời tăng mức xử phạt khiến nhiều người điều khiển phương tiện dè chừng khi tham gia giao thông, kể cả trường hợp biết rõ đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, bởi không ai muốn "đánh cược" với túi tiền của bản thân.

Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, trong trường hợp vô tình vi phạm do lỗi đèn tín hiệu, người điều khiển phương tiện sẽ không bị xử phạt nguội. Điều này nhận được sự đồng tình, bởi pháp luật dù nghiêm minh nhưng phải công bằng với mọi người.

"Nếu chỉ dựa trên dữ liệu camera rồi phụ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ nhân tạo để xử phạt, điều này chẳng khác nào buộc người tham gia giao thông "nắm dao đằng lưỡi". Sự cố kỹ thuật là điều khó tránh, và đó là lúc cần có sự can thiệp của lực lượng chức năng để đảm bảo công bằng cho người tham gia giao thông", bạn đọc Nguyen Nguyen bình luận.

"Đèn tín hiệu và các chế tài xử lý là công cụ để đảm bảo người dân tuân thủ luật giao thông. Việc cơ quan chức năng giám sát, xử lý lỗi kỹ thuật kịp thời và sàng lọc lỗi vi phạm do vô ý (nếu có) là cần thiết để người dân thoải mái hơn khi tham gia giao thông", bạn đọc có nickname Jacky Tran tiếp lời.

"Cả hệ thống hạ tầng đồ sộ, lỗi thiết bị và thiếu sót là khó tránh, nhưng chỉ nên xảy ra với tỷ lệ rất thấp và được xử lý nhanh. Hệ thống đèn giao thông đang trong giai đoạn điều chỉnh, lỗi kỹ thuật là khó tránh khỏi, hy vọng lực lượng chức năng dành nhiều thời gian hơn để giám sát trong thời điểm này. Hạ tầng chuẩn chỉ sẽ là cái gốc để ý thức người dân trở nên tốt hơn", chủ tài khoản ChauHCM bình luận.

Nhiều phương tiện không dám di chuyển vì lo phạt nguội (Ảnh cắt từ clip).

"Tôi ủng hộ việc xử phạt nghiêm minh để người dân tuân thủ chấp hành. Công nghệ giúp giám sát giao thông và phát hiện lỗi vi phạm nhanh hơn, nhưng yếu tố quyết định vẫn là con người. Pháp luật nghiêm khắc nhưng phải công bằng, lực lượng chức năng cần tăng cường giám sát để đảm bảo việc xử phạt là phù hợp, tránh oan sai cho người dân", độc giả Hoàng Linh nêu ý kiến.

Còn với bạn đọc Hải Minh, người này cho rằng ngoài mức phạt như hiện nay, cơ quan quản lý nên xem xét phân loại giữa lỗi vô ý và lỗi cố ý, đồng thời bổ sung thêm các hình thức xử lý khác ngoài xử phạt như nhắc nhở, cảnh cáo, phạt lao động công ích hay buộc thi lại lý thuyết giao thông để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân mà vẫn giữ được tính răn đe và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.