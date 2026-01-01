Xử phạt nữ TikToker lái xe tải chặn đầu ô tô khác

Sáng 1/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Thái nguyên vừa lập biên bản xử phạt với N.T.M.H. (27 tuổi, trú tại Thái Nguyên) do có hành vi điều khiển ô tô tải dừng xe không sát mép lề đường bên phải, theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường.

Với vi phạm này, nữ tài xế sẽ bị xử phạt 700.000 đồng.

Cảnh sát làm việc với nữ tài xế N.T.M.H. (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, vào lúc 22h ngày 29/12/2025, tại tuyến đường thuộc địa phận xã Ngàn Sơn, tỉnh Thái Nguyên, chị H. điều khiển xe tải biển số 20C-237.xx đã có hành vi dừng xe giữa đường để tranh luận với một tài xế ô tô đi chiều ngược lại.

Sự việc này sau đó được người dân phản ánh tới Cục CSGT. Nhận chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Theo Cục CSGT, trường hợp trên, nếu chị N.T.M.H. tiếp tục thiếu kiềm chế sẽ rất dễ gây đến hành vi vi phạm pháp luật phức tạp hơn như cản trở giao thông đường bộ; gây rối trật tự công cộng.

Khoảnh khắc "chặn đầu xe" của nữ tài xế xe hạng nặng gây tranh cãi (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, ngày 31/12/2025, mạng xã hội lan truyền đoạn video của nữ TikToker N.T.M.H. tố một tài xế xe tải hạng nặng liên tục nháy đèn pha khi di chuyển ngược chiều với mình qua đoạn tránh phường Bắc Kạn, thuộc lộ trình Thái Nguyên - Cao Bằng.

Khi đăng tải sự việc lên mạng xã hội, nữ tài xế H. cho biết hệ thống chiếu sáng mạnh ảnh hưởng khả năng quan sát, buộc cô dừng xe. Sau đó, hai tài xế dừng xe và có màn tranh cãi gay gắt.