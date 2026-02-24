Phát hiện xe máy đi trên cao tốc, người dân báo công an qua VNeID

Ngày 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, Công an xã Thới Bình đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau) lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.V.K. (23 tuổi) vì điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc.

Hình ảnh xe máy chạy vào đường cao tốc do người dân cung cấp (Ảnh: Công an Cà Mau).

Trước đó, Công an xã Thới Bình tiếp nhận tin tố giác do người dân cung cấp qua ứng dụng VNeID, với nội dung phát hiện xe máy 69AC-155XX lưu thông trên cao tốc Cà Mau - Cần Thơ.

Qua tra cứu, công an xác định chủ phương tiện là N.V.K.. Làm việc với cơ quan chức năng, nam thanh niên thừa nhận hành vi điều khiển xe máy trên cao tốc.

Theo Công an Cà Mau, K. đã có hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, vi phạm quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.