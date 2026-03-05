Xử phạt người đăng tin sai sự thật về lãnh đạo TP Hà Nội

Ngày 5/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Đ.M.T. (45 tuổi, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật lan truyền về việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội có đơn xin thôi chức. Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ tài khoản Facebook của Đ.M.T. đã đăng tải nội dung xuyên tạc, sai sự thật nói trên.

Cơ quan công an làm việc với trường hợp vi phạm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, Đ.M.T. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng nhằm thu hút tương tác và tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội. Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, người này đã chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Theo Công an TP Hà Nội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ mới.

Trong bối cảnh này, các thế lực thù địch, phản động và một số đối tượng xấu có thể lợi dụng không gian mạng để phát tán tin giả, thông tin xuyên tạc nhằm gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ nên tham khảo các nguồn thông tin chính thống. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.