Xử phạt lái xe đầu kéo làm rơi vãi bùn đất trên đường Vành đai 3

Chiều 29/3, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản xử phạt với tài xế B.V.Đ. (SN 1993, quê Lào Cai), do có hành vi điều khiển ô tô để rơi vãi bùn đất xuống đường Vành đai 3 trên cao.

Với vi phạm trên, tài xế Đ. sẽ bị xử phạt 3 triệu đồng và bị yêu cầu khắc phục ngay hậu quả.

Tài xế Đ. cùng chiếc xe đầu kéo (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, khoảng 11h25 cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 do Thượng úy Lê Thanh Hải làm tổ trưởng, đã phát hiện ô tô đầu kéo mang BKS 24H-014.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 24R-014.xx làm rơi vãi một lượng lớn bùn đất xuống mặt đường.

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện trên để kiểm tra, đồng thời phân luồng, cảnh báo các phương tiện lưu thông cùng chiều nhằm phòng ngừa tai nạn.

Lực lượng chức năng dọn dẹp bùn đất trên đường Vành đai 3 (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, tài xế B.V.Đ. cho biết nguyên nhân sự việc là do nắp thùng xe phía sau bất ngờ bị bung, kết hợp với thời tiết mưa lớn khiến lượng bùn đất trên thùng xe bị tràn xuống mặt đường.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo các chủ phương tiện, đặc biệt là xe chở vật liệu như đất, cát, đá cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông, che chắn kín thùng xe theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng rơi vãi gây mất an toàn và ô nhiễm môi trường.