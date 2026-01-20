Xử phạt hàng loạt quán nhậu lấn chiếm vỉa hè trên đại lộ ở TPHCM

Tối 19/1, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên đại lộ Phạm Văn Đồng, nhằm lập lại trật tự đô thị và đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, Đội CSGT Hàng Xanh (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an TPHCM) cùng UBND và Công an các phường Hạnh Thông, Bình Lợi Trung đã tổ chức đợt tuần tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị.

Khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản một quán ốc trên đại lộ Phạm Văn Đồng (đoạn qua phường Hạnh Thông) vì hành vi sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh ăn uống.

Tiếp tục tuần tra, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều quán nhậu và hàng quán khác có vi phạm tương tự. Đặc biệt, một số trường hợp cố tình tái phạm sau khi được nhắc nhở đã bị lập biên bản xử phạt hành chính nghiêm khắc.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều quán nhậu đã bày bàn ghế tràn ra vỉa hè, chiếm phần lớn lối đi dành cho người đi bộ. Tổ công tác đã yêu cầu các chủ quán chấm dứt vi phạm và lập biên bản xử phạt theo quy định hiện hành.

Tình trạng vỉa hè trên đại lộ Phạm Văn Đồng bị chiếm dụng gần như hoàn toàn đã buộc người đi bộ phải xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi tối khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã ghi hình để làm căn cứ xử lý vi phạm hành chính một cách minh bạch và chính xác.

Ngoài việc xử lý các quán nhậu, lực lượng chức năng cũng lập biên bản một số trường hợp đậu xe máy trái phép trên vỉa hè, góp phần giải quyết tình trạng lộn xộn và mất mỹ quan đô thị.

Theo quy định, hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống có thể bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4-6 triệu đồng đối với tổ chức.

Bên cạnh việc xử lý các quán nhậu trên đại lộ Phạm Văn Đồng, tổ công tác còn lập biên bản đối với nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến đường lân cận.

Song song với việc kiểm tra, xử phạt, lực lượng chức năng cũng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, góp phần bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM.