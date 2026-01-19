Vỉa hè đại lộ ở TPHCM bị chiếm dụng, bất chấp cao điểm ra quân

Dù lực lượng chức năng đang trong giai đoạn cao điểm ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, nhiều hàng quán trên đại lộ Phạm Văn Đồng vẫn ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, bày bàn ghế tràn lan để kinh doanh, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào tối 18/1, tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra phổ biến trên nhiều đoạn của đại lộ Phạm Văn Đồng.

Các quán nhậu ngang nhiên bày bàn ghế ra sát lòng đường, khiến thực khách ngồi ăn uống trong tình trạng nguy hiểm, chỉ cách dòng xe cộ tấp nập một khoảng cách rất nhỏ.

Việc mở rộng không gian kinh doanh ra vỉa hè, bất chấp các quy định về trật tự đô thị, đã đẩy người đi bộ vào tình thế khó khăn. Họ buộc phải len lỏi giữa các bàn nhậu hoặc mạo hiểm băng qua làn xe lưu thông, đặc biệt nguy hiểm vào giờ cao điểm.

Không chỉ bàn ghế, các quán nhậu còn dựng san sát bảng hiệu và nhiều vật dụng kinh doanh khác trên vỉa hè, biến một trong những trục đường lớn, được xem là "bộ mặt" khu vực cửa ngõ Đông Bắc TPHCM, trở nên nhếch nhác và lộn xộn.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè không chỉ gây cản trở sinh hoạt của người dân mà còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến đường có mật độ phương tiện lớn bậc nhất TPHCM.

Đặc biệt vào buổi tối, khi lượng xe lưu thông đông, người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường trong điều kiện thiếu an toàn.

Theo quy định, vỉa hè là không gian dành cho người đi bộ và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, không được sử dụng làm nơi kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng quán nhậu chiếm dụng vỉa hè trên đại lộ Phạm Văn Đồng vẫn diễn ra phổ biến, kéo dài.

Người dân sinh sống và thường xuyên lưu thông qua khu vực này cho biết, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã diễn ra nhiều năm, đặc biệt vào buổi tối. Dù các lực lượng chức năng liên tục ra quân kiểm tra, xử lý, song chỉ sau một thời gian ngắn, vi phạm lại tái diễn.

Người dân kiến nghị cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm nhằm lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này.