Xử lý tảng đá nằm chênh vênh trên đỉnh đèo Bảo Lộc

Ngày 16/3, lực lượng thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý tảng đá chênh vênh trên đỉnh đèo Bảo Lộc, đảm bảo an toàn cho người dân.

Một phần tảng đá được lực lượng chức năng cho đổ xuống đường đèo Bảo Lộc (Ảnh: An Sinh).

Theo lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, thời điểm xử lý tảng đá, lực lượng này điều tiết giao thông, hạn chế phương tiện qua khu vực đèo trong thời gian ngắn. Khi tảng đá lớn được công nhân tác động, cho rơi xuống mặt đường, lực lượng chức năng huy động xe cẩu, di chuyển tảng đá đến nơi khác để đảm bảo mạch lưu thông.

Cùng với việc xử lý tảng đá nói trên, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng ra soát, nắm bắt các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở để đưa ra phương án xử lý.

Trước đó, vào ngày 14/3, ông Đoàn Văn Thưởng (người dân địa phương) lên khu vực đỉnh đèo Bảo Lộc, phát hiện tảng đá nặng hàng tấn nằm chênh vênh, có nguy cơ đổ ập xuống đường giao thông bên dưới nên trình báo cơ quan chức năng. Theo ông Thưởng, trước đây, xung quanh tảng đá có nhiều cây lớn che chắn nên dù nằm ở độ cao vẫn đảm bảo an toàn. Hiện nay, các cây gỗ cạnh tảng đá đã chết, khô, mục nên tảng đá không còn điểm tựa, có nguy cơ dịch chuyển khỏi vị trí.

Tảng đá lớn chia thành nhiều mảnh khi được lực lượng chức năng tác động, cho rơi xuống chân đèo Bảo Lộc (Ảnh: An Sinh).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công ty 886 Thành Nam, đơn vị bảo trì đường bộ khu vực đèo Bảo Lộc, kiểm tra hiện trường, nắm bắt thông tin.

Đại diện Công ty 886 Thành Nam cho biết, cây gỗ cạnh tảng đá đã khô mục dẫn đến nguy cơ sạt lở vào mùa mưa, ảnh hưởng đến an toàn xe cộ lưu thông ở đường đèo. Do vậy, lực lượng chức năng báo cáo sự việc lên Sở Xây dựng Lâm Đồng, xin ý kiến xử lý tảng đá để đảm bảo an toàn.

Đèo Bảo Lộc thuộc tuyến quốc lộ 20, nằm trên địa bàn phường 3 Bảo Lộc và xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng. Đèo này dài gần 10km với nhiều khúc cua quanh co, là tuyến giao thông quan trọng nối Lâm Đồng với các tỉnh Đông Nam Bộ.