Quốc lộ qua Lâm Đồng ngập sâu do mưa trái mùa

Lúc 15h30 ngày 14/3, cơn mưa nặng hạt trút xuống địa bàn xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) khiến quốc lộ 55 qua địa bàn xã bị ngập sâu. Theo người dân, cơn mưa kéo dài nhiều giờ; hệ thống cống bị tắc khiến nước tràn lên mặt đường, gây ngập cục bộ.

Điểm ngập nước dài hàng chục mét, thuộc địa bàn thôn 9, xã Bảo Lâm 3. Tại đây, nước dâng cao, gây ngập mặt đường 0,5-0,8m, làm nhiều xe bị chết máy. Ở hai bên đường, nước dâng, tràn vào một số nhà dân, gây ướt vật dụng, tài sản.

Chính quyền xã Bảo Lâm 3 cử cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã Bảo Lâm 3 đến hiện trường đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời hỗ trợ các hộ gia đình bên đường di chuyển tài sản.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, mưa tạnh, nước rút, giao thông trên quốc lộ 55 đoạn qua xã Bảo Lâm 3 trở lại bình thường.

Mùa mưa tại Lâm Đồng thường bắt đầu vào tháng 5 và kết thúc vào tháng 11 dương lịch hàng năm. Những ngày qua, địa phương này xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa.