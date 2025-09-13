Nước sông Buông dâng cao, gần 1.500 học sinh ở Đồng Nai nghỉ học

Ngày 13/9, đại diện UBND phường Phước Tân (Đồng Nai) cho biết, lũ sông Buông dâng cao từ đêm qua, gây ngập hàng chục nhà dân, nước lũ cũng tràn vào các phòng học của Trường THCS Phước Tân 1.

Nước sông Buông dâng cao ngập phòng học tại Trường THCS Phước Tân 1 (Ảnh: Phú Việt).

Ban Giám hiệu Trường THCS Phước Tân 1 (phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) đã có thông báo đến các phụ huynh, để đảm bảo an toàn và có thời gian dọn dẹp vệ sinh các phòng học, nhà trường cho gần 1.500 học sinh khối 7 và 9 nghỉ học buổi sáng.

Riêng hai khối 6 và 8 vẫn học buổi chiều như bình thường, nhưng Ban Giám hiệu cho hay sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến lũ để kịp thời thông báo nghỉ học sớm, giúp phụ huynh và học sinh chủ động sắp xếp. Trường THCS Phước Tân 1 hiện có hơn 2.700 học sinh.

Một nhà dân ở phường Phước Tân bị nước lũ tràn vào (Ảnh: Lý Sương).

Sáng cùng ngày, nhiều tuyến đường dọc sông Buông tại phường Phước Tân (Đồng Nai) vẫn còn ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Hàng chục nhà dân bị ngập sâu, hư hỏng nhiều đồ đạc. Ô tô, xe máy phải đậu trên quốc lộ 51 do không thể lưu thông qua vùng ngập sâu.

Chị Lý Sương (khu phố Miễu, phường Phước Tân) cho biết, tối qua trời mưa lớn, nước sông Buông dâng lên cao. Mùa mưa năm nay, nước lũ dâng lên nhiều lần nên gia đình đã chủ động kê đồ đạc. Nước dâng cao, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh và công nhân.

Trước đó một ngày, mưa lớn ở Đồng Nai khiến nhiều khu dân cư ngập cục bộ ở xã An Viễn và Bình An (Đồng Nai), giao thông chia cắt, học sinh không thể đến trường.