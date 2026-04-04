Tại cuộc họp, tỉnh Gia Lai công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành và bình ổn giá do ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, cùng 2 Phó Chủ tịch làm Phó Trưởng ban và 6 ủy viên.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp găm hàng, trục lợi Ảnh: Hoàng Thảo).

Tỉnh Gia Lai cũng thành lập 2 tổ công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên lĩnh vực xây dựng và công thương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 1,2% so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông tăng đột biến 18,49%. CPI bình quân quý 1 tăng 3,68% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, siết chặt thị trường; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, trục lợi theo giá xăng dầu. Các lực lượng chức năng phải giám sát chặt việc niêm yết, bán đúng giá.

Cùng với đó, tỉnh Gia Lai xem xét chính sách hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân và sản xuất nông nghiệp; rà soát nguồn cung vật liệu xây dựng, đảm bảo ổn định giá và tiến độ các dự án.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, nếu không kiểm soát tốt, giá vật liệu tăng sẽ trực tiếp kéo giá thành các dự án, làm chậm tiến độ hoặc khiến nhà đầu tư do dự.

“Ban chỉ đạo phải can thiệp quyết liệt, sẵn sàng áp dụng biện pháp mạnh; xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, găm hàng, thao túng, kê giá bất hợp lý. Doanh nghiệp nào vi phạm sẽ bị rút giấy phép, xử lý không có vùng cấm”, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.