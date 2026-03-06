Quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra các cửa hàng xăng dầu

Ngày 6/3, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí LPG nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường trong nước.

Đặc biệt, lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, gián đoạn nguồn cung, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và công chức phụ trách địa bàn nếu không kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý.

Đối với chính quyền cấp xã, Bộ này đề nghị kịp thời phát hiện các trường hợp ngừng bán hàng không đúng quy định, cắt giảm thời gian bán hàng, giảm lượng hàng cung ứng ra thị trường hoặc mở cửa nhưng không bán hàng khi không có lý do chính đáng.

Tại nhiều địa phương, trong ngày 5/3-6/3, lực lượng quản lý thị trường cũng đồng loạt kiểm tra nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Tại Vĩnh Long, cơ quan chức năng tăng cường giám sát 120 tổng đại lý và cửa hàng, tập trung phát hiện các hành vi găm hàng, bán sai giá hoặc kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc. Tại Ninh Bình, các cửa hàng được yêu cầu ký cam kết bán đúng giá, không ngừng bán hay bán nhỏ giọt.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình kiểm tra cửa hàng xăng dầu (Ảnh: Dms).

Tại Hà Nội, trong ngày 6/3, 25 đội quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã đồng loạt xuống địa bàn, kiểm tra thực tế tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đồng thời rà soát tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn.

Công tác kiểm tra tập trung vào việc niêm yết giá bán, chấp hành giá do cơ quan có thẩm quyền công bố, tình hình nguồn cung và dấu hiệu đầu cơ, găm hàng. Qua quá trình giám sát, lực lượng chức năng ghi nhận phần lớn các cửa hàng xăng dầu vẫn duy trì hoạt động kinh doanh bình thường. Nguồn cung xăng dầu trên địa bàn cơ bản ổn định.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, các cửa hàng đều thực hiện niêm yết giá công khai và bán hàng theo đúng mức giá do cơ quan quản lý nhà nước công bố. Chưa phát hiện trường hợp tăng giá bất thường, găm hàng chờ tăng giá hoặc bán hàng nhỏ giọt nhằm tạo khan hiếm giả trên thị trường.