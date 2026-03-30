Ông Phạm Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ngày 30/3, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn tất việc bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND tỉnh và UBND tỉnh, kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt cho nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp, ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Anh Tuấn tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (Ảnh: Đức Thụy).

Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, quê quán tỉnh Hà Tĩnh; có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Anh Tuấn cho biết đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Ông cho rằng kết quả tín nhiệm không chỉ là sự ghi nhận mà còn đặt ra yêu cầu phải nỗ lực nhiều hơn, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Theo ông Tuấn, trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, yêu cầu đặt ra đối với Gia Lai là rất lớn, đòi hỏi tỉnh phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách làm và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Cũng theo ông Tuấn, sau thời gian vận hành bộ máy mới, tỉnh Gia Lai bước đầu đã đi vào ổn định, hình thành không gian phát triển rộng lớn với nhiều tiềm năng, cơ hội mới. Trên nền tảng đó, tỉnh vẫn giữ được đà tăng trưởng trong năm 2025.

Thời gian tới, Gia Lai sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là dồn toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số; thiết lập hệ thống chỉ tiêu đánh giá KPI, lượng hóa theo từng ngày, từng địa phương và từng cá nhân; phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung...

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (giữa), chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa mới (Ảnh: Công Sơn).

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Gia Lai đang đứng trước cơ hội bứt phá và phát triển. Vì vậy, điều quan trọng là phải biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực, biến mục tiêu thành kết quả cụ thể.

Ông Tuấn cho biết thêm, trong bối cảnh tập trung thu hút đầu tư, tận dụng cơ hội phát triển mới, địa phương xác định phương châm hành động là không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm.