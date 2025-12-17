Xôn xao clip bé gái 4 tuổi bị người lạ tát khi đứng nhảy ngoài đường

Ngày 17/12, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một bé gái bị người lạ tát vào mặt khi đang nhảy dưới lòng đường trước nhà. Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại đường Bàu Năng 9, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Anh H.N. (trú tại phường Thanh Khê) người đăng clip cho biết, con gái anh là cháu M. (4 tuổi) bị 2 người lạ mặt tát khi đang đứng trước nhà vào lúc 18h21 ngày 16/12.

Đường Bàu Năng 9 nơi vụ việc xảy ra (Ảnh: Hoài Sơn).

Hình ảnh camera an ninh được gia đình đăng tải cho thấy thời điểm trên, cháu bé ra đường đứng nhảy múa bất ngờ có 2 người đi xe đạp điện lướt qua, một người đã ra tay tát vào mặt cháu. Trong video còn nghe rõ tiếng tát phát ra rất lớn.

Bị đánh bất ngờ, cháu M. hoảng sợ, khóc lớn rồi chạy vào nhà kêu mẹ. Khi phụ huynh chạy ra ngoài, 2 người lạ mặt đã rời khỏi hiện trường.

Theo cháu M., người tát là 2 nam thanh niên. Sau sự việc trên mặt cháu bé xuất hiện vết bầm đỏ.

Gia đình cho biết hiện không trình báo cơ quan chức năng, song đã đăng tải clip, thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo và nhờ cộng đồng hỗ trợ nhận diện, tìm kiếm danh tính 2 người liên quan.

Một lãnh đạo phường Thanh Khê cũng cho biết, chưa nhận được trình báo này và sẽ cho kiểm tra sự việc.

Camera ghi lại sự việc được gia đình đăng lên mạng xã hội (Video: Nhi Kha).

Vụ việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn người dùng mạng xã hội cho rằng hành vi tát trẻ em là hơi nặng tay.

Tài khoản Trần Nhung bình luận: "Con nít nó có biết gì, mà sao phải tát vậy?".

"Chị nhỏ cũng nghịch, mà đánh vậy quá nặng tay, dừng lại nhắc nhở cháu bé vào thì hay biết mấy", tài khoản Trần Luyến nêu ý kiến.

Một số ý kiến khác cho rằng hành động của 2 thanh niên là sai nhưng gia đình cần chú ý hơn trong việc trông coi trẻ nhỏ, nhất là khi chơi gần lòng đường vào buổi tối.

"Biết làm vậy là sai nhưng bài học nhớ tới lớn hơn. Sân rộng không nhảy ra giữa đường nhảy, lỡ gặp mấy đứa chạy ẩu thì ảnh hưởng tính mạng", tài khoản Lan Hoang nêu quan điểm.

Tài khoản Trương Đan Phong bình luận: "Mình không bênh ai, nhưng bé chơi ngoài đường như vậy quá nguy hiểm lại là ban đêm nữa, chẳng may gặp mấy thành phần "phá làng phá xóm" thì chưa biết ra sao".