Vụ chủ tịch xã tử nạn khi điều tiết giao thông: Truy tìm tài xế gây tai nạn

Sáng 4/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, tài xế điều khiển ô tô tông ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk, tử vong, đã lái xe rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.

Bởi vậy lực lượng chức năng chưa xác định được tài xế có vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích khác hay không.

Thời điểm ô tô tông chủ tịch xã tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Ô tô liên quan đến vụ tai nạn trên được xác định mang biển kiểm soát 47A-46.173. Lực lượng chức năng đang trích xuất camera an ninh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định danh tính tài xế.

Hồ sơ vụ việc đã được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, chuyển cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó tối 3/10, trên tuyến Quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra mưa lớn, kéo dài khiến tuyến đường bị ngập nước gây khó khăn cho lưu thông của người dân.

Do đó, ông Lê Phước Toàn cùng nhiều cán bộ xã Dray Bhăng tổ chức chống lũ, điều tiết giao thông.

Khoảng 21h30 cùng ngày, ông Toàn bị một ô tô tông từ phía sau, hất văng ra xa 10m. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Cán bộ, nhân dân xã Dray Bhăng bàng hoàng và bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của ông Lê Phước Toàn trong khi đang làm nhiệm vụ.