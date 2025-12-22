Cháy nhà 4 tầng trong hẻm, cảnh sát leo mái nhà dập lửa

Khoảng 8h ngày 22/12, một ngôi nhà 4 tầng nằm trong hẻm đường Hà Thị Thân, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo người dân, ngọn lửa xuất phát từ tầng 4 ngôi nhà, sau đó nhanh chóng lan rộng, kèm theo khói đen bao trùm cả khu vực.

Ngọn lửa xuất phát từ tầng 4 ngôi nhà (Ảnh: Thanh Hưng).

Bên trong căn nhà là xưởng sản xuất khung tranh, ảnh nên vật liệu cháy chủ yếu là gỗ, giấy, mút xốp, khiến đám cháy phát triển nhanh và sinh nhiều khói.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan sang các nhà liền kề.

Lực lượng chức năng leo lên mái nhà để tiếp cận đám cháy (Ảnh: Anh Vinh).

Do hẻm nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp, buộc phải đậu cách hiện trường khoảng 100m. Lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ, leo lên mái các nhà xung quanh để phun nước, tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng.

Lãnh đạo UBND phường An Hải cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý vụ việc.

Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản (Ảnh: Anh Vinh).

Đến hơn 9h30 cùng ngày, khu vực tầng 4 vẫn còn khói, các lực lượng tiếp tục phun nước, làm mát và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân, thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.