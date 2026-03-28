Xe thư báo gây tai nạn liên hoàn ở TPHCM

Sáng 28/3, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Rạch Dừa xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên đường 30 Tháng 4.

Chiếc xe tải nhỏ xoay ngang đường (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 cùng ngày, nam tài xế lái xe thư báo biển số 50H-396.xx chạy trên đường 30 Tháng 4, theo hướng từ Vũng Tàu đi quốc lộ 51.

Khi đang lên dốc cầu Rạch Bà, xe thư báo húc vào đuôi ô tô tải loại nhỏ đang chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm đã đẩy chiếc ô tô tải nhỏ lao đến tông vào một chiếc taxi, tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn.

Sau va chạm với taxi, chiếc ô tô tải nhỏ mất kiểm soát, tông tiếp vào dải phân cách bằng sắt.

Vụ tai nạn làm 2 chiếc xe tải hư hỏng, kính chắn gió bể nát; chiếc taxi bị móp phần đuôi. Tài xế và phụ xe tải nhỏ mắc kẹt trong cabin, được người dân hỗ trợ ra ngoài ra an toàn.