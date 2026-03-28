Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
Sự kiện
Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Lịch sử Quốc hội Việt Nam

Xe thư báo gây tai nạn liên hoàn ở TPHCM

(Dân trí) - Nam tài xế lái xe thư báo chạy trên đường 30 Tháng 4, phường Rạch Dừa (TPHCM), húc một ô tô tải nhỏ, rồi đẩy phương tiện này tông tiếp vào chiếc taxi.

Sáng 28/3, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Rạch Dừa xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên đường 30 Tháng 4.

Chiếc xe tải nhỏ xoay ngang đường (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 cùng ngày, nam tài xế lái xe thư báo biển số 50H-396.xx chạy trên đường 30 Tháng 4, theo hướng từ Vũng Tàu đi quốc lộ 51.

Khi đang lên dốc cầu Rạch Bà, xe thư báo húc vào đuôi ô tô tải loại nhỏ đang chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm đã đẩy chiếc ô tô tải nhỏ lao đến tông vào một chiếc taxi, tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn.

Sau va chạm với taxi, chiếc ô tô tải nhỏ mất kiểm soát, tông tiếp vào dải phân cách bằng sắt.

Vụ tai nạn làm 2 chiếc xe tải hư hỏng, kính chắn gió bể nát; chiếc taxi bị móp phần đuôi. Tài xế và phụ xe tải nhỏ mắc kẹt trong cabin, được người dân hỗ trợ ra ngoài ra an toàn.

Các phương tiện hư hỏng sau tai nạn (Ảnh: CTV).