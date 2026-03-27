Xe chở rác đụng ô tô vận chuyển hàng siêu trường ở TPHCM, tài xế tử vong

Ngày 27/3, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và ô tô chở rác khiến một người tử vong.

Khoảng 1h cùng ngày, tài xế N.V.N. (SN 1991, ngụ Đồng Nai) lái xe đầu kéo biển số 50H-166.xx, kéo rơ-moóc 50RM-039.xx, chở theo hàng siêu trường là một tấm thép hình lưỡi liềm phục vụ công trình xây dựng. Phương tiện này lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ Nhà Bè đi trung tâm TPHCM.

Người dân hỗ trợ đưa tài xế ô tô chở rác ra khỏi cabin (Ảnh: Hoàng Hà).

Khi đến khu vực gần cầu Kênh Tẻ (phường Tân Hưng), phần hàng hóa phía sau xe đầu kéo đã va chạm với ô tô tải chở rác biển số 50H-746.xx do tài xế T.V.T. (SN 1976, ngụ phường Bình Đông) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe chở rác lao vào dải phân cách, tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng người này không qua khỏi.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng, nhưng đã gây ảnh hưởng giao thông trên nhiều tuyến đường lân cận, khiến khu vực ùn ứ trong giờ cao điểm buổi sáng.

Công an phường Tân Hưng phối hợp với Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT PC08, Công an TPHCM) nhanh chóng có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến hơn 8h cùng ngày, lực lượng chức năng điều động xe cẩu chuyên dụng để di dời tấm thép cùng các phương tiện liên quan.