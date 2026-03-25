Truy tìm tài xế ô tô chèn ép xe ôm ở TPHCM

Ngày 25/3, Phòng CSGT, Công an TPHCM, đang làm rõ việc một tài xế ô tô có hành vi vượt ẩu, cố tình chèn ép xe ôm đang chở khách.

Trước đó, khoảng 20h ngày 24/3, anh L.T.L. (37 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ) chở một hành khách đi trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An. Khi đến trước địa chỉ 56 Lê Thị Riêng, chiếc ô tô mang biển số 50E-576.xx từ đằng sau vượt lên, lách qua khe hẹp giữa xe máy của anh L. và một ô tô khác, rồi chạy song song.

Chiếc ô tô chèn ép xe ôm đang chở khách (Ảnh: Cắt từ clip).

Hành vi này khiến anh L. phải đánh lái vào sát lề để tránh va chạm. Lúc xảy ra vụ việc, các xe đang di chuyển với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Sau đó, anh L. chạy ngang với chiếc ô tô và phàn nàn về hành vi vượt ẩu của tài xế. Bất ngờ, tài xế ô tô đánh lái, tiếp tục chèn ép xe máy. “Tôi hỏi tài xế ô tô có biết chạy xe hay không thì người này tiếp tục ép xe tôi. Khách hàng của tôi đang ngồi sau cũng hoảng sợ”, anh L. kể.

Vụ việc sau đó được anh L. phản ánh đến cơ quan chức năng. Phòng CSGT và Đội CSGT An Sương đang vào cuộc làm rõ, truy tìm tài xế ô tô.