Tài xế mở cửa ô tô gây tai nạn ở TPHCM bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 21/3, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế ô tô mở cửa xe bất cẩn gây tai nạn cho người đi xe máy tại phường Bình Thạnh.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô mở cửa xe thiếu quan sát, khiến người đi xe máy cùng chiều va chạm rồi té ngã.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra va chạm, tài xế không dừng lại hỗ trợ mà đóng cửa xe và rời khỏi hiện trường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 14/3, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua phường Bình Thạnh, TPHCM.

Đội CSGT Hàng Xanh lập biên bản tài xế ô tô mở cửa xe bất cẩn ở phường Bình Thạnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời tài xế liên quan lên làm việc.

Tại cơ quan công an, nam tài xế cho biết khi đang dừng chờ đèn đỏ, do cửa xe chưa đóng chặt nên đã mở ra để đóng lại, dẫn đến va chạm với xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Sau va chạm, có hai người đến gõ cửa yêu cầu xuống xe. Tuy nhiên, do thấy không có người bị thương và lo ngại đây là tình huống dàn cảnh lừa đảo như từng được cảnh báo trên mạng, tài xế hoảng sợ nên rời khỏi hiện trường.

Tài xế ô tô mở cửa xe bất cẩn, khiến người đi xe máy loạng choạng rồi va vào phương tiện khác trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi về nhà, xem lại thông tin trên mạng xã hội, tài xế mới nhận ra vụ việc. Sau đó, người này đã chủ động liên hệ với người điều khiển xe máy và các bên liên quan để chuyển khoản bồi thường.

Sau khi được CSGT giải thích, tài xế ô tô đã nhận thức được hành vi vi phạm. Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về lỗi mở cửa xe không bảo đảm an toàn với mức phạt 5 triệu đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát, nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông; khi xảy ra va chạm, cần nhanh chóng hỗ trợ người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật.