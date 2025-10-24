Xe taxi bị cuốn trôi khi đi qua vùng nước ngập sâu, chảy xiết

Sáng 24/10, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, thành phố Huế, cho biết trên địa bàn đã xảy ra trường hợp xe taxi bị nước lũ cuốn trôi trong thời điểm mưa lớn.

Theo ông Hải, đến sáng nay, các lực lượng chức năng tiếp tục được huy động để hỗ trợ tìm kiếm chiếc xe gặp nạn.

Khu vực xảy ra vụ việc xe taxi bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi (Ảnh: UBND phường Thủy Xuân).

Trước đó, vào lúc 23h30 ngày 23/10, tại kiệt 106 Minh Mạng, phường Thủy Xuân, chiếc taxi khi đi qua đoạn nước ngập sâu, chảy xiết đã bị nước lũ cuốn trôi, may mắn, tài xế kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Thủy Xuân đã huy động lực lượng, phối hợp Đội xe 0 đồng thành phố Huế tổ chức tìm kiếm và hỗ trợ trục vớt phương tiện.

Tuy nhiên, đến nay, các lực lượng chưa tìm thấy chiếc xe bị cuốn trôi.

Ông Hải cho biết, các lực lượng chức năng đã động viên tài xế trở về nhà nghỉ ngơi, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không vượt qua các khu vực đã được đặt rào chắn và cảnh báo nguy hiểm.

Cũng trong tối 23/10, một người đi xe máy cùng phương tiện đã bị rơi xuống mương nước ngập sâu tại khu vực đường Trường Chinh, phường An Cựu. Người điều khiển xe đã may mắn bơi được lên bờ.

Lực lượng cứu hộ của Đội xe 0 đồng thành phố Huế đã hỗ trợ người dân trục vớt phương tiện gặp nạn.

Nhiều khu vực ở Huế bị ngập sâu do mưa lớn sau bão Fengshen (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, trong 6 giờ qua, tại các xã phường vùng trung du, đồng bằng ven biển và khu vực trung tâm thành phố có mưa to, mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ 22h ngày 23/10 đến 4h ngày 24/10 phổ biến 40-60mm, một số nơi cao hơn như Bình Điền 65mm, Phú Ốc 68,8mm, Thuận An 78mm.

Cơ quan chức năng dự báo, trong 6 giờ tới, địa bàn thành phố Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 120mm.

Mưa cường suất lớn có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng đồi núi và ngập úng đô thị diện rộng tại các xã, phường khu vực trung tâm thành phố Huế.