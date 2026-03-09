Xe tải vỡ nát sau tai nạn trên cao tốc, một người tử vong

Tối 9/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương giữa container và xe tải khiến một người tử vong.

Xe tải bẹp dúm bên cạnh container (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, anh C.Q.H. (SN 1995, ngụ tỉnh Tây Ninh) lái xe tải cùng phụ xe là B.T.T. (SN 1979, trú TPHCM) chở mỡ công nghiệp dùng cho thức ăn chăn nuôi, lưu thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Xe tải do tài xế H. cầm lái lưu thông trên cao tốc đến địa phận thuộc xã Tân Phú (tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra va chạm và tông vào container do tài xế N.V.H. (SN 1994, quê Đồng Nai) điều khiển đang đậu cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến ông T. tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe tải bẹp dúm, bể nát phần đầu. Xe tải và xe container đều bị hư hỏng, các can nhựa chứa mỡ công nghiệp rơi vương vãi trên mặt đường.

Lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan đã tiến hành công tác phân luồng, điều tiết phương tiện và đang làm rõ nguyên nhân.