Xe tải lật giữa đêm, công an chạy đua cứu hơn 3 tấn tôm

Ngày 25/4, Công an phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai) cho biết đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương hỗ trợ tài xế xe tải chở hơn 3 tấn tôm bị lật trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 24/4, anh Tô Quốc Khánh (40 tuổi, trú tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển ô tô tải chở 3 tấn tôm lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khoảng 3h30 ngày 25/4, khi đến địa phận khu phố Gia An Đông (phường Hoài Nhơn Bắc), chiếc xe tải bị lật ngửa xuống ruộng ven đường.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoài Nhơn Bắc tham gia bốc dỡ, chuyển hàng giúp tài xế (Ảnh: Công an phường Hoài Nhơn Bắc).

Anh Khánh may mắn thoát ra ngoài an toàn, nhưng vụ tai nạn khiến hệ thống làm lạnh ngừng hoạt động do mất nguồn điện, nguy cơ 3 tấn tôm trên xe bị ảnh hưởng. Nếu không được xử lý kịp thời, số hàng hóa này có nguy cơ hư hỏng, thiệt hại lớn về kinh tế.

Nhận tin báo, Công an phường Hoài Nhơn Bắc nhanh chóng triển khai cán bộ, chiến sĩ đến bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

10 cán bộ, chiến sĩ công an phường phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân địa phương hỗ trợ tài xế di dời 3 tấn tôm ra khỏi thùng xe.

Hơn 3 tấn tôm đông lạnh đã được bốc dỡ, bảo quản kịp thời (Ảnh: Công an phường Hoài Nhơn Bắc).

Toàn bộ 3 tấn tôm đã được di chuyển kịp thời sang phương tiện khác để bảo quản.

Hình ảnh đẹp về cán bộ, chiến sĩ công an cùng người dân giải cứu xe tải chở tôm trong đêm sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.