Ngư dân ở Lâm Đồng giải cứu rùa quý hiếm vướng lưới nhựa

Ngày 17/4, ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương, Lâm Đồng, xác nhận ngư dân địa phương vừa thả cá thể rùa đồi mồi quý hiếm bị vướng lưới nhựa trở lại biển an toàn.

Cá thể rùa biển được người dân giải cứu, thả về biển (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó, ngày 16/4, trong lúc đánh bắt hải sản tại vùng biển Bình Thạnh, gần bãi tắm chùa Cổ Thạch, anh Nguyễn Anh Tươi (trú tại xã Liên Hương) cùng một số ngư dân phát hiện một cá thể rùa biển khoảng 6kg vướng lưới nhựa.

Biết rùa biển là động vật quý hiếm, cần được bảo vệ nên anh Tươi giải cứu, thả rùa về với biển cả.

Ngư dân địa phương cho biết, thời điểm này hàng năm, rùa biển thường xuất hiện tại khu vực mũi Bãi Cóc để sinh sản. Do đó, trong quá trình đánh bắt gần bờ, rùa có thể vướng lưới.

Theo cơ quan chuyên môn, rùa đồi mồi (tên khoa học Eretmochelys imbricata) là loài rùa biển quý hiếm thuộc họ vích (Cheloniidae), nằm trong danh mục nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo Sách Đỏ Việt Nam.