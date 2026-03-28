Giải cứu đồi mồi quý hiếm bị cuốn chặt vào lưới ở Lâm Đồng

Ngày 28/3, Phòng Nghề cá và kiểm ngư, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng, người dân, giải cứu cá thể đồi mồi quý hiếm.

Theo đó, ngày 26/3, người dân đến bãi biển Suối Nước, phường Mũi Né, Lâm Đồng, phát hiện cá thể rùa bị cuốn chặt vào lưới nhựa và rác. Thấy con vật vùng vẫy nhưng không thể thoát ra ngoài, người dân báo cơ quan chức năng, tìm cách cắt lưới.

Người dân cắt bỏ lưới nhựa, giải cứu đồi mồi quý hiếm (Ảnh: Trần Nguyên).

Trong ngày, cá thể đồi mồi được người dân và lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lý Bảo Thành, Phó trưởng Phòng Nghề cá và kiểm ngư, cho biết, cá thể được xác định là đồi mồi dứa (tên khoa học Lepidochelys Olivacea), thuộc nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm.

Theo cơ quan chuyên môn, các loài rùa biển nằm trong danh mục nguy cấp của Sách Đỏ Việt Nam, được bảo vệ nghiêm ngặt.