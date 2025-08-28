Hai cựu chủ tịch Khánh Hòa dính án vì liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn

Ngày 28/8, một luật sư ở tỉnh Khánh Hòa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại mua đất ở sân bay Nha Trang từ Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (gọi tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), xác nhận đã nhận được thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông báo, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa (cũ) về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Sân bay Nha Trang ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Ngoài ra, còn khởi tố các bị can Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng (cựu lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sai phạm của các bị can nêu trên xảy ra trong quá trình giao đất sân bay Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho Tập đoàn Phúc Sơn phân lô, bán nền.

Theo hồ sơ, năm 2009, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa có tờ trình xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân bay Nha Trang và được Thủ tướng đồng ý.

Sau đó, tỉnh Khánh Hòa ban hành các quyết định thực hiện nhiều dự án BT (doanh nghiệp đầu tư hoàn thành và chuyển cho nhà nước quản lý) về giao thông, môi trường tại địa phương. Quỹ đất sân bay Nha Trang được “cắt” nhỏ để hoàn vốn cho nhà đầu tư.

Tính đến cuối năm 2015, Bộ Quốc phòng đã bàn giao khoảng 62,89/238,82ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa. Diện tích còn lại vẫn thuộc sự quản lý của Bộ Quốc phòng.

Sau khi nhận đất từ Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa bàn giao cho Tập đoàn Phúc Sơn (đơn vị ký 3 hợp đồng BT với tỉnh Khánh Hòa) để thực hiện Dự án Khu Trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Có đất sân bay, Tập đoàn Phúc Sơn phân lô, bán nền cho nhiều khách hàng.

Đất sân bay Nha Trang bị Tập đoàn Phúc Sơn phân lô, bán nền (Ảnh: Trung Thi).

Trong quá trình triển khai dự án khu đô thị Nha Trang, Thanh tra Chính phủ vào cuộc kiểm tra và phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm. Thanh tra Chính phủ đề nghị, trong quá trình tổ chức khắc phục sai phạm, nếu có dấu hiệu phạm tội thì chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý theo quy định.

Sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận điều tra vụ việc tại khu đất này. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định sai phạm trong việc giao đất ở sân bay Nha Trang thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng nên đã chuyển hồ sơ cho đơn vị này giải quyết.