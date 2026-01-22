Công ty xả thải chưa qua xử lý ra sông Vàm Cỏ Tây ở Tây Ninh

Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Dịch vụ Thới An, khu phố Hương Bình 2 (phường Long An), xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Vàm Cỏ Tây. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, sơ chế vỏ xoài.

Trước đó, ngày 14/1, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ Thới An. Công ty do ông Nguyễn Tấn Lộc làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Khu vực công ty Thới An xả thải ra sông Vàm Cỏ Tây (Ảnh: N.H.).

Tại thời điểm kiểm tra, nhà xưởng công ty có khối lượng lớn vỏ và hạt xoài phân hủy, bốc mùi hôi nồng nặc. Tổng khối lượng chất thải ước tính khoảng 600-800 tấn. Đáng chú ý, nước thải phát sinh không qua xử lý mà xả thẳng ra sông Vàm Cỏ Tây.

Quá trình làm việc, ông Nguyễn Tấn Lộc không có mặt. Người trực tiếp làm việc là ông Nguyễn Huy Đạt (57 tuổi, ngụ TPHCM), thành viên góp vốn, phụ trách điều hành. Tuy nhiên, ông Đạt không xuất trình được các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến môi trường.

Qua xác minh, Công ty TNHH Dịch vụ Thới An không có chức năng xử lý môi trường. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn tiếp nhận chất thải từ Công ty TNHH MTV Môi trường 63 (phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) để tự phân loại, phối trộn, ủ và sàng lọc làm mùn hữu cơ.

Bên trong công ty sơ chế vỏ trái cây (Ảnh: N.H.).

Theo sổ sách, từ ngày 26/12/2024 đến 14/1/2026, Công ty TNHH Dịch vụ Thới An tiếp nhận 8.794 tấn chất thải từ Công ty Môi trường 63 và nhận 3,3 tỷ đồng để xử lý.

Đoàn kiểm tra đã thu mẫu nước thải và chất rắn để phân tích mức độ ô nhiễm. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ Thới An ngưng tiếp nhận chất thải, ngưng toàn bộ hoạt động xử lý để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.