Cảnh sát vạch trần thủ đoạn 2 nhà máy chôn cống ngầm xả thải ra sông Pô Kô

Ngày 22/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, ngăn chặn hành vi xả nước thải trái phép ra sông Pô Kô của 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn.

Trước đó, ngày 12/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra đột xuất nhà máy tinh bột sắn K.T., thuộc xã Dục Nông, Quảng Ngãi.

Công an thu mẫu nước xả thải để xử lý theo quy định (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhà máy này đã lắp đặt 3 đường ống ngầm nhằm dẫn nước thải xả trực tiếp ra sông Pô Kô, đoạn qua xã Dục Nông mà không qua hệ thống xử lý theo quy định.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã phát hiện một nhà máy chế biến tinh bột từ nông sản tại xã Đăk Môn, Quảng Ngãi, đã lắp đặt đường ống ngầm dưới lòng đất nhằm xả nước thải chưa đạt chuẩn ra sông Pô Kô, đoạn xã Đăk Môn.

Đường ống ngầm xả nước thải trực tiếp ra sông Pô Kô, đoạn chảy qua xã Đăk Môn (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Sau khi phát hiện các vi phạm, công an đã thu mẫu nước và lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang mở rộng điều tra để xử lý các hành vi của các nhà máy nêu trên theo quy định pháp luật.