Xe máy tông đuôi xe bồn ở TPHCM, 2 thanh niên nguy kịch
(Dân trí) - Hai thanh niên chở nhau trên xe máy đã tông vào đuôi xe bồn đang dừng trên quốc lộ 1K, phường Đông Hòa (TPHCM). Vụ va chạm khiến cả 2 người nguy kịch.
Sáng 6/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ xe máy tông đuôi xe bồn làm 2 người bị thương nặng.
Khoảng 3h30 cùng ngày, T.G.B. (22 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TPHCM) lái xe máy biển số 61CA-128.40 chở anh N.C.N.N. (20 tuổi) lưu thông trên quốc lộ 1K, theo hướng TPHCM đi Đồng Nai.
Khi đến điểm giao với đường Tân Hòa, phường Đông Hòa, TPHCM (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), chiếc xe máy tông vào đuôi xe bồn trộn bê tông đang dừng đỗ sát vỉa hè.
Cú va chạm làm chiếc xe máy găm chặt vào đuôi xe bồn, hai thanh niên bị thương rất nặng nằm bất động, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.
Anh B. được chẩn đoán nứt xương hộp sọ, xuất huyết não, tiên lượng xấu; anh N. đa chấn thương.
Đội CSGT Rạch Chiếc và Công an phường Đông Hòa đã đến khám nghiệm hiện trường.