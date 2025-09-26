Xe máy "kẹp 3" lao vào ô tô tải, 3 người thương vong

Ngày 26/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Năng Bình, Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên (TP Hà Nội), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô tải và một xe máy "kẹp 3" khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Hình ảnh xe máy chở 3 thanh niên phóng nhanh, lao vào ô tô tải (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo đó, khoảng 22h52 ngày 25/9, tại quốc lộ 21B, xe máy chở 3 nam thanh niên đi với tốc độ cao, khi tới đoạn nút giao trên quốc lộ 21B thì xảy ra va chạm với một ô tô tải đang rẽ trái.

"Cú va chạm cực mạnh khiến một người tử vong, 2 người khác bị thương, các phương tiện hư hỏng. Sau khi nắm được thông tin, chính quyền cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với cơ quan công an để bảo vệ, làm rõ sự việc", ông Bình nói.